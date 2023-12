„Akacjowa 38” odcinek 261. Cayetana przejmuje majątek Justa i Germana! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Wydawca Leonor jest niezadowolony z powolnego tempa jej pracy. Rosina proponuje córce, by skopiowały pomysł na historię od jakiegoś znanego autora, co budzi w niej sprzeciw i silne postanowienie, że jednak dotrzyma warunków kontraktu. Leandro dociera do Manueli i Justa, a ponieważ nie wraca, wyrusza za nim Pablo. Maximiliano próbuje przekonać Pabla, by brał udział w spotkaniach towarzyskich jego kręgu znajomych, co ma mu pomóc w znalezieniu dobrej pracy. Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana.