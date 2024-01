„Akacjowa 38” odcinek 271. Manuela torpeduje wysiłki Felipe i Germana. Przyznaje się do zabicia męża i córki! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 271. odcinek serialu „Akacjowa 38”. Felipe i German nakłaniają świadków, by zmienili zeznania. Na nic to się zda, bo Manuela przyznaje się do zarzucanych jej czynów. To już jej ostateczny koniec? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 271. odcinku „Akacjowej 38”.