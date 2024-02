„Akacjowa 38” odcinek 298. Mauro idzie do sierocińca. Spotka go tam bolesna niespodzianka! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 298. odcinek serialu „Akacjowa 38”. Maria Luisa zrywa z Victorem, bo widziała go z inną. Mauro idzie do sierocińca, w którym Teresa uczy dzieci. Nie udaje mu się spotkać z nią, a ona myśląc, że to zboczeniec, ogłusza go! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 298. odcinku „Akacjowej 38”!