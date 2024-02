„Akacjowa 38” odcinek 311. Mauro jest zauroczony Teresą. Powoduje, że jego serce bije mocniej i szybciej! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 311. odcinek serialu „Akacjowa 38”. Co się wydarzy? Trini zakrada się do mieszkania Ramona i zastaje go załamanego i we łzach. Felipe denerwuje się, że Leonor w swojej powieści opisała jego romans, zaś Mauro jest pod coraz większym urokiem niewątpliwie pięknej Teresy. Co z tego wyniknie? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 311. odcinku „Akacjowej 38”!