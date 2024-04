„Akacjowa 38” odcinek 351. Leonor nie może dojść do siebie po śmierci ojca! Ramon wychodzi ze szpitala [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Ramon ma być nazajutrz wypisany ze szpitala. Leonor nie może dojść do siebie po śmierci ojca. Humildad wymienia zamki w drzwiach. Pilnuje jej też proboszcz, który otwiera Mauro drzwi, ale nie dopuszcza go do dziewczyny. Cayetanie nie udaje się kupić od biskupstwa ziemi pod budowę szkoły. Martin wyznaje Peiró, że to anarchista Calanda podłożył bombę, ale inspektor nie chce go słuchać. Fabiana opowiada Teresie o nocy, gdy w jej rodzinnym domu wybuchł pożar.