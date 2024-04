„Akacjowa 38” odcinek 361. Mauro popada w nałóg! Wszystko z powodu jego uczuć do Teresy! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Victor jest zachwycony nowym garniturem, który uszył mu Leandro na polecenie Marii Luisy. Leandro wspomina stare czasy, gdy Victor był mały. Juliana organizuje przyjęcie urodzinowe dla syna. Pablo jest zły, że Mauro trzyma w więzieniu Martina. Wie, że to nie on odpowiada za zamach. Postanawia pomóc policji w znalezieniu prawdziwych sprawców. Mauro pije, bo wie, że nie może być z Teresą. Felipe przekonuje go, żeby skupił się na zbieraniu dowodów przeciwko Cayetanie.

„Akacjowa 38” o czym jest serial?

Jest rok 1899. Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją (Inocencia to po polsku Niewinność). Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.