„Akacjowa 38” odcinek 391. Humildad dręczy Teresę, zmuszając ją do pomocy z wyborem sukni ślubnej! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 391. odcinek serialu „Akacjowa 38”. Teresa daje do zrozumienia Olivie, że co go łączy z Cayetaną. Humildad dręczy Teresę żądając, by pomogła jej wybrać suknię ślubną, a Cayetana chce się dowiedzieć, co dręczy Teresę. Pojmie, że to sprawka jej nowej przyjaciółki? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 391. odcinku „Akacjowej 38”.