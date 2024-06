„Akacjowa 38” odcinek 398. Teresa i Mauro kombinują, jak pozbyć się Cayetany. Wdowa po Germanie grozi inspektorowi! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Mauro i Teresa chcą sprawić, by Cayetana wyjechała z miasta, by wtedy przycisnąć Oliwę do muru. Susana jest zszokowana tym, że Juliana i Leandro zamierzają ogłosić, iż Victor jest ich synem. Teresa w ostrych słowach odmawia Humildad asystowania jej na jej ślubie. Cayetana nakazuje Mauro, by dał Teresie spokój - w przeciwnym razie porozmawia z Humildad. Gines informuje Ramona, iż zamierza wyjechać ze strachu przed Clemente. Trini prosi Felipe, by wyciągnął od Ramona informacje, w co takiego się wplątał. Rosina zaczyna unikać towarzystwa smutnych wdów.