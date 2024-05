Ależ one piękne! Co za nogi! Katarzyna Gałązka i Karolina Bruchnicka wyglądały jak milion dolarów na premierze filmu „Supersiostry”

Premiera filmu „Supersiostry”

Sydney Sweeney przebojem wdarła się do światowego show-biznesu. Początkowo, wielu mówiło wyłącznie o jej charakterystycznym, olbrzymim biuście, który obnażyła w serialu „Euforia”, ale młoda aktorka…

O czym jest film „Supersiostry”?

Nastoletnia Ala (Katarzyna Gałązka) nie pasuje do otaczającego ją, prowincjonalnego świata. Wciąż się buntuje i działa na przekór ojcu (Grzegorz Damięcki), nauczycielowi fizyki w miejscowej szkole. Kiedy Ala przypadkiem odkrywa, że posiada supermoce i spotyka siostrę Lenę (Karolina Bruchnicka), o której istnieniu nie wiedziała, jej życie wywraca się do góry nogami – i to dosłownie. Tropem obdarzonych nadnaturalnymi mocami dziewczyn podąża Pułkownik (Marek Kalita) i jego niebezpieczny towarzysz Hektor (Mateusz Kościukiewicz) z tajnego Departamentu 92. Celem żołnierzy jest stworzenie potężnej broni nowej generacji. Aby ją zdobyć są w stanie wiele poświęcić, nawet życie sióstr. Czy po latach rozłąki Ala i Lena będą potrafiły połączyć siły i współpracować? Czy supersiostry ruszą na ratunek nie tylko sobie nawzajem, ale również światu?