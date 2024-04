Śliczne i piekielnie seksowne Waleria Gorobets i Adriana Kalska skradły widowisko na teatralnej premierze!

Premiera spektaklu „Najszczęśliwszy dzień”

Postanowiłam utworzyć zrzutkę, by wziąć sprawy w swoje ręce i wyprodukować monodram muzyczny, chcę dla was grać i śpiewać, bo scena to moje miejsce - tak piekielnie zdolna aktorka, wokalistka i skrzypaczka Barbara Garstka zaczęła wpis na popularnym portalu charytatywnym, gdzie założyła publiczną zbiórkę na produkcję sztuki o Elżbiecie Czyżewskiej.

Dziś marzenie młodej aktorki stało się rzeczywistością. Wystąpiła przed warszawską publicznością oraz swoimi najbliższymi na deskach Teatru Kamienica w premierowym spektaklu „Najszczęśliwszy dzień”.