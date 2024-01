Andrzej Gołota na archiwalnych zdjęciach. Tak zmieniał się najlepszy polski pięściarz!

Co dzisiaj robi Andrzej Gołota?

Andrzej Gołota to legenda boksu

Andrzej Gołota to legenda boksu

Andrzej Gołota urodził się 5 stycznia 1968 roku w Warszawie. W świecie boksu jest znany przede wszystkim ze swojej pełnej emocji kariery, gdzie zaliczał spektakularne zwycięstwa, ale także kontrowersyjne porażki. Kariera Gołoty rozpoczęła się w latach 80. XX wieku, kiedy to jako młody chłopak zainteresowany sportem wyczynowym trafił do boksu. Już na początku swojej kariery zdobywał liczne sukcesy na krajowym podwórku, co zwróciło uwagę międzynarodowej sceny bokserskiej. W 1988 odniósł największy sukces w karierze amatorskiej: zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, przegrywając przez RSC (nokaut) w walce półfinałowej z Koreańczykiem Baekiem Hyun-manem.