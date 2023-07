Andrzej Wrona, Łukasz Kadziewicz, a może Bartosz Kurek? Oni rozpalają boisko i serca fanów! Oto najprzystojniejsi siatkarze! [ANKIETA]

Najprzystojniejsi, polscy siatkarze!

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn to zdecydowanie jedna z najbardziej utytułowanych i lubianych reprezentacji na świecie. Polacy od lat udowadniają, że to nie futbol, a siatkówka jest ich prawdziwym konikiem. Polscy siatkarze zwracają na siebie uwagę nie tylko wspaniała grą, ale również wyglądem. W naszej reprezentacji było naprawdę wielu niezwykle przystojnych sportowców, którzy w trakcie, lub po zakończeniu kariery odnaleźli swoją drogą w polskich mediach i show biznesie. Zebraliśmy dla was ranking tych najprzystojniejszych!