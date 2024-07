Ariana Grande to najpiękniejsza kobieta na świecie? Jest śliczna i piekielnie zdolna!

Kim jest Ariana Grande?

Ariana Grande urodziła się 26 czerwca 1993 roku w Boca Raton na Florydzie. Już jako dziecko wykazywała ogromne zainteresowanie sztuką, występując w lokalnych teatrach i musicalach. Jej talent szybko został dostrzeżony, co zaowocowało angażem do broadwayowskiego musicalu „13” w 2008 roku. To właśnie tam Ariana zyskała pierwsze profesjonalne doświadczenie, które utorowało jej drogę do dalszych sukcesów.

Przełomowym momentem w karierze Ariany Grande była rola Cat Valentine w popularnym serialu młodzieżowym „Wiktoria znaczy zwycięstwo”, który zadebiutował na kanale Nickelodeon w 2010 roku. Dzięki tej roli Ariana zdobyła ogromną popularność wśród młodzieży, co pozwoliło jej na dalszy rozwój kariery aktorskiej i muzycznej. W 2013 roku, po zakończeniu serialu, Grande skupiła się na muzyce, co okazało się strzałem w dziesiątkę.