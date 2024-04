Artur Baranowski wygrał „Jeden z dziesięciu” i zniknął z mediów. Do teraz! Powtórzy sukces w „Va banque”? Redakcja Telemagazyn

Artur Baranowski to ekonomista ze Śliwnik, który stał się sławny za sprawą swojej historycznej wygranej w kultowym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Początkowo sława i popularność go spłoszyła, a on sam unikał mediów jak ognia. To jednak uległo zmianie! Poznajcie go bliżej i zobaczcie, co ma w planach! Znów to zrobi?