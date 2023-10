„Autentyczni”. Maciej Stuhr prowadzi program o osobach ze spektrum autyzmu. Audycję pokaże TVN

To wyjątkowy program. Zaproszenie do świata, który nie każdy z nas miał okazję poznać. Ja po raz pierwszy zetknąłem się z osobami w spektrum autyzmu. Po paru miesiącach wspólnych przygotowań wiem o nich trochę więcej. Praca z osobami w spektrum jest nieporównywalna z niczym. Wielu rzeczy nie sposób przewidzieć. Fascynujące spotkania! Pierwszy raz w życiu zdecydowałem się prowadzić coś, co może się okazać cyklicznym spotkaniem w telewizji. To program nie tylko atrakcyjny dla widzów, ale przed wszystkim ważny społecznie. Już we francuskim formacie, do którego nasz program nawiązuje, podobało mi się zburzenie fasadowości telewizji, jaką znamy. Nie ma czołówki, świateł, kostiumów. Tylko mięso z kością. Ta antytelewizyjność dobrze koresponduje z polskim tytułem „Autentyczni” - powiedział podczas spotkania Maciej Stuhr.