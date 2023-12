„Warsaw Shore 19” odcinek 13. Sequento w gazie! Co wydarzy się w finale sezonu?

Gruby after Ekipy

Jak wygląda... Sequento w gazie?

Gruby after Ekipy

Impreza w klubie to nie wszystko – Ekipa uderza na gruby after! Sarna szybko przypieczętuje zwycięstwo w tabeli rozkoszy, ale Ronaldo i Mały nie pozostaną daleko w tyle. Ostatnia noc sezonu to także helikopter Sarny, trójkąt pod prysznicem i inne szaleństwa Spikera w negliżu. Ale prawdziwym śmigłem Ekipowicze zakręcą dopiero nazajutrz…