„Barbie” wielkim kinowym hitem! Prawie pół miliona widzów w Polsce!

„Barbie” to hit

O czym jest „Barbie”?

Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.

Nominowana do Oscara scenarzystka i reżyserka Greta Gerwig (Małe kobietki, Lady Bird) przedstawia Barbie z nominowaną do Oscara Margot Robbie (Gorący temat, Jestem najlepsza. Ja, Tonya) i Ryanem Goslingiem (La La Land, Szkolny chwyt) w rolach Barbie i Kena. W rolach głównych występują także America Ferrera (Bogowie ulicy, cykl Jak wytresować smoka), Kate McKinnon (Gorący temat, Yesterday), Issa Rae (Fotografia, Niepewne), Rhea Perlman (Spotkajmy się we śnie, Matylda) i Will Ferrell (cykl Legenda telewizji, Ricky Bobby – demon prędkości). W pozostałych rolach grają Michael Cera (Scott Pilgrim kontra świat, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers: Wojna bez granic, 65), Ana Cruz Kayne (Małe kobietki), Emma Mackey (Emily, Sex Education), Hari Nef (Assassination Nation, Transrodzic), Alexandra Shipp (filmy z serii X-Men), Kingsley Ben-Adir (Pewnej nocy w Miami…, Peaky Blinders), Simu Liu (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni), Ncuti Gatwa (Sex Education), Scott Evans (Grace i Frankie), Jamie Demetriou (Cruella), Connor Swindells (Sex Education, Emma), Sharon Rooney (Dumbo, Jerk), Nicola Coughlan (Bridgertonowie, Derry Girls), Ritu Arya (The Umbrella Academy) i laureatka Oscara Helen Mirren (Królowa).