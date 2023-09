„Barwy szczęścia” odcinek 2841. Pijana Bogusia baluje w parku. Damian postanawia wezwać policję! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 2841. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Mirek - wbrew woli ojca - idzie na komisariat, by zgłosić kradzież dokonaną przez babcię. Przyjmuje je Marcin, który uświadamia potem Damianowi, jak bardzo syn martwi się o jego przyszłość. Wójcikowie odnajdują pijaną Bogusię w parku, w towarzystwie Danki. Gdy seniorka nie wykazuje żadnej skruchy, Damian wzywa jednak policję. Tymczasem do Feel Good wracają kontrolerki z Urzędu Skarbowego, ku zaskoczeniu Vincenzo i wściekłości Ani. Sympatyczny Włoch podbija serca urzędniczek serwowanymi w lokalu słodkościami, ale dobry nastrój pań mija, gdy ktoś spuszcza w ich aucie powietrze z opon. Z kolei Emilka znów wpada w kłopoty. Nastolatka bawi się z Emilem, rzucając koledze wyzwania, przez co chłopak dzwoni nagle na numer alarmowy. Obsługuje go akurat Hubert i wzywa karetkę do spokojnie śpiącej w domu matki, wyłącznie dla żartu.