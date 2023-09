„Barwy szczęścia” odcinki 2831-2835. Żabcia ma spore problemy w Feel Good, a Karolina staje oko w oko ze Stańską! [STRESZCZENIE ODCINKÓW]

Przed nami kolejne odcinki „Barw szczęścia” - numer 2831 do 2835. Co tym razem zobaczymy w serialu?

- Przemyśl to jeszcze, kochana... Zżyliśmy się z tobą i… nie chcielibyśmy cię stracić! Ani ja, ani Bruno… - Wiem, dziękuję... I przepraszam… - Przepraszasz?... Za co? - Tak... po prostu. Zawiodłam... Lepiej będzie, jak stąd zniknę!

Przede wszystkim Karolina (Marta Dąbrowska), dręczona wyrzutami sumienia po nocy z Brunem (Lesław Żurek), postanowi odejść z pracy. Bożena (Marieta Żukowska) zadzwoni od razu do przyjaciółki, by ją powstrzymać – nieświadoma, że ta uwiodła jej męża.

Z kolei Gabrysia (Marta Juras), wspierana przez Darka (Andrzej Niemyt), umówi się z tajemniczą „Kolorado” (w tej roli Aleksandra Mirecka) - dziewczyną, która odezwała się do niej na forum w sprawie „Jacka” (Paweł Peterman). I odkryje dzięki temu, że prawdziwe nazwisko oszusta to Andrzej Łysiak. Janicki po spotkaniu zacznie „Kolorado” śledzić i przekaże jej dane policji. A ta zmusi dziewczynę do współpracy…

Za to na koniec: zapraszamy do „Feel Good”! W nowych odcinkach w lokalu zjawią się nagle inspektorki z Urzędu Skarbowego: Wanda Halicka (Beata Fido) i Mariola Gabała (Jadwiga Wianecka). A Vincenzo (Alessandro Curti) zostanie oskarżony o nielegalną sprzedaż alkoholu.

- Co się stało? Czemu nic nie powiedziałeś?… - Właściciel się na nas uwziął! Była jedna większa impreza, a on taki nam dym zrobił jakbyśmy… nie wiem… mieli cały blok roznieść w drobny mak!(…) Mogłabyś mi pożyczyć kilka stówek? Przepadła nam kaucja za mieszkanie, czynsz za ten miesiąc i jestem w zasadzie spłukany... A Sabina (Barbara Jonak) uwierzy w jego słowa i bez wahania da synowi pieniądze na „czynsz”... nieświadoma, że chłopak kłamie i chce kupić narkotyki!

- Nie wydał pan paragonu, do czego jest pan zobowiązany... Wszystko zostało zarejestrowane!

Ania (Hanna Klepcka) zachowa jednak zimną krew i… sama ruszy do ataku! W obronie ukochanego gotowa wypowiedzieć wojnę całemu światu - nawet Urzędowi Skarbowemu!



- Poproszę, żeby panie mi pokazały jeszcze raz swoje legitymacje…

- A po co?

- Po to, żebym zapisała sobie wasze nazwiska! Do złożenia skargi!