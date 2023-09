„Barwy szczęścia” odcinki 2851-2855. Justin padnie ofiarą kobiety, która umyślnie zaraża wirusem HIV! Okaże się chory? [CO SIĘ WYDARZY?]

„Barwy szczęścia” odcinki 2851-2855. - co się wydarzy w nowych odcinkach? Justin przez przypadek spotka w klubie piękną dziewczynę. Spędzą razem noc, a po fakcie dowie się, że mogła zarazić go wirusem HIV!

„Barwy szczęścia” odcinki 2851-2855 od poniedziałku, 2 października, do piątku 6 października 2023 roku, o godzinie 20:10 na TVP 2

Co się wydarzy w odcinkach 2851-2855 serialu „Barwy szczęścia”?

Na początek: najgorsza noc w życiu Justina (Jasper Sołtysiewicz)! Bawiąc się w klubie, chłopak spotka przypadkiem Marikę (w tej roli Wiktoria Karbownik). Odważna i pełna uroku, nowa „znajoma” z ochotą przyjmie zaproszenie do hotelu... A gdy o poranku jego wybranka zniknie, Skotnicki odkryje, że popełnił śmiertelnie niebezpieczny błąd. Sergiusz (Mateusz Burdach), którego dziewczyna uwiodła kilka miesięcy wcześniej, odnajdzie kolegę i wyzna, że… Marika zaraziła go wirusem HIV. - Spałeś z nią? Zabezpieczyliście się chociaż?!

- Nie twoja sprawa…

- Marika ma HIV! I mnie już zaraziła... Powiedz, że się zabezpieczyłeś… A Justin zda sobie sprawę, że ostatniej nocy nie dokonał wcale „podboju”, tylko… sam wpadł w pułapkę.

- Jak mogłem być aż taki głupi?!

- Emocje, hormony... Człowiek wtedy nie myśli rozsądnie.

- Chwila przyjemności zrujnuje mi życie!(…) K..., ile ja bym dał, żeby móc cofnąć czas...

Rozwiń

Po kilku godzinach, przerażony, Skotnicki zgłosi się do lekarza na badania i po odpowiednie leki. A do tego Sergiusz namówi kolegę, by opowiedział o „randce” z Mariką policji. Świadomy, że dziewczyna próbowała ich zarazić celowo i zapewne poluje już na kolejną ofiarę. - Ona na stówę robi to specjalnie i na pewno nie poprzestanie na tobie! Wiem, że robiła sobie badania i zna wyniki... Czy Justin usłyszy w finale wyrok: „wynik pozytywny”? I czy Marika w końcu zapłaci za swoje czyny?

Z kolei Aldona (Elżbieta Romanowska) postanowi pomóc koleżance ze studiów – Romie (Agata Puterko) – gdy ta obleje jeden z egzaminów. I ona również szybko tego pożałuje… Dziewczyna spędzi w Borkach kilka beztroskich dni, coraz bliżej zaprzyjaźniając się nie tylko z Grzelakową, ale też z jej mężem. Gdy Aldona przyłapie Borysa (Jakub Wieczorek) z Romą na środku pola - w trakcie wesołej „nauki” w ciągniku – w końcu jednak wybuchnie i zażąda wyjaśnień.

- Skarbulku?... Co ty tutaj robisz?

- To ja się pytam! Co wy tutaj wyprawiacie?!

Dwa dni później Grzelak zaliczy za to kolejną „wpadkę” - gdy zostanie z Romą sam na sam w rodzinnym sklepie. I tym razem Aldona zmieni się już w prawdziwą furię, wyrzucając rywalkę za drzwi. - Co to, nie ma innych mężczyzn, że musisz uwodzić mojego?!(…) Najpierw udajemy sierotkę, robimy maślane oczka, a potem wbijamy w niego szpony, co? Znam te numery!(…) Od początku coś mi nie pasowało, tylko nie chciałam wierzyć, że taka z ciebie modliszka... I proszę, wyszło szydło z worka!

- Skarbulku, nie przesadzaj…

- Żadne „skarbulku”, bo nie ręczę za siebie! A ciebie nie chcę tu więcej widzieć!!!

- Skar... Aldona, uspokój się... Tak nie można…

- A mizdrzyć się do cudzego męża można?! O nie, nikt nie będzie robił ze mnie idiotki! Żegnam!

„Barwy szczęścia" - o czym jest serial?

„Barwy szczęścia" to polski serial obyczajowy emitowany na antenie TVP2. Opowiada losy bohaterów zamieszkujących ulicę Zacisznej na osiedlu „Pod Sosnami” w Warszawie. Jest emitowany od 27 września 2007. Serial ten jest szóstym w kolejności najdłużej nadawanym serialem w Polsce. W 2012 roku zdobył Złotą Telekamerę, dołączając przy tym do grona polskich seriali posiadających tę nagrodę – "M jak miłość" i "Na dobre i na złe".

