Beata Tadla nową prowadzącą „Pytanie na śniadanie”? Tak wyglądała gdy zaczynała w Telewizji Polskiej! Zobacz zdjęcia Redakcja Telemagazyn

Zmiany kadrowe we flagowych programach Telewizji Polskiej wywołały niezwykłe poruszenie i lawinę spekulacji. W szczególności dotyczy to programu „Pytanie na śniadanie”. Według nieoficjalnych ustaleń jednego z serwisów, do zespołu ma dołączyć Beata Tadla, która niegdyś pracowała dla TVP. Pamiętacie, jak wówczas wyglądała? Zobacz unikalne zdjęcia!