Beata Tadla kiedyś i dziś. Tak się zmieniała piękna dziennikarka! Aż trudno uwierzyć, że ma 49 lat!

Kim jest Beata Tadla

Pierwsze kroki w branży stawiała już jako nastolatka - w 1991 r., mając 16 lat, zaczęła pracować w lokalnym Radiu Legnica. Na początku swojej kariery była reporterką kilku rozgłośni. Na ekranie debiutowała na antenie TV Puls, potem w TVN Style, by następnie dołączyć do ekipy TVN24, gdzie pozostała kolejne 7 lat. W kolejnych latach związała się z TVP, by kolejno przejść do Nowa TV i stacji radiowych. W 2024 r., po ośmiu latach przerwy, wróciła do publicznego nadawcy jako jedna z współprowadzących program „Pytanie na śniadanie”. Przez cały ten czas co jakiś czas pojawiała się na ekranie w roli aktorki lub występowała w teatrze. Wiosną 2018 roku w parze z Janem Klimentem zwyciężyła w finale 8. edycji programu rozrywkowego „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.