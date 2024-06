Agata Kulesza ma piękną i niezwykle mądrą córkę! 27-letnia Marianna Figurska obrała w życiu inny kierunek, niż jej słynna mama

Okazuje się, że Marianna Figurska, owoc miłości między Kuleszą a jej byłym mężem, operatorem Marcinem Figurskim, poszła w zupełnie inną stronę niż matka.

Uważam, że gdyby Marianka miała wielką pasję do aktorstwa, to bym tylko klaskała, mimo tego, że wiem, że to trudny zawód, a cieszę się, że ma konkretny zawód, że jest weterynarzem, ale też wiem i widzę, że w środowisku ciągnie ją do takich artystycznych klimatów, dlatego, że wyszła z takiego domu - wyznała w podcaście Kulesza.