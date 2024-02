„Bracia” to nowy serial Polsatu. Zobaczcie zdjęcia z planu!

O czym jest serial „Bracia”?

Piotr Stramowski to dzisiaj jeden z najprzystojniejszych, młodych aktorów, który szturmem podbija kino i telewizję. Niedawno gwiazdor pokazał zdjęcie z młodości, gdy brał udział w castingu do znanego…

Kim są bohaterowie serialu?

Twórcy serialu opartego na greckim formacie „Tesseries”, koncentrują się na barwnych postaciach. Pierworodny Piotr jest cenionym architektem i prowadzi świetnie prosperującą pracownię, ale jego życie prywatne nie należy do udanych. Alek jest psychoterapeutą, który porzucił swoją karierę na rzecz rodziny. Zajmuje się domem, dziećmi i wspiera zonę w realizacji zawodowych pasji. Wojtek jest introwertykiem, z zamiłowania kucharzem i właścicielem małej restauracji. Najmłodszy Adam jest artystą muzykiem i buntownikiem. To właśnie on ma najbardziej skomplikowane relacje z rodzicami.