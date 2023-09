„Chłopaki do wzięcia”. Co się dzieje z mamą Jarusia? W sieci aż huczy od smutnych plotek na temat pani Anieli! Jarek wydał oświadczenie

Gdy niechlubne plotki na temat mamy Jarusia sięgnęły apogeum, ten postanowił w końcu się do nich odnieść. Mniej więcej rok temu Jarek wygłosił stanowcze oświadczenie, w którym zdementował doniesienia o rzekomym uzależnieniu swojej mamy od używek i udaniu się jej na odwyk. Jednocześnie wyjaśnił, dlaczego pani Aniela nie występuje już w programie i nie pojawiła się na jego ślubie.

To co tam ta redakcja gwiazd napisała, że moja mama niby była pijaczką i była na odwyku, jest to kłamstwo i jest to bzdura. Jest to nieprawda. Druga sprawa jest taka, że ja żadnej choroby nie mam. Żadnej FAS. To jest głupota i tyle. Po prostu... tak jak powiedziałem, moja mama nie pije, no. (...) Mama nie była tam na ślubie, to druga kwestia jest taka, że to są pokłóceni z redakcją z Polsatem. Dlatego nie było ich na ślubie. Po prostu im to nie odpowiadało. To jest kłamstwo, moja mama na żadnym odwyku nie była - wyznał jakiś czas temu Jarek na Facebooku.