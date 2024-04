„Chłopaki do wzięcia”. Kapitalny remont na gospodarstwie Henia! Jak teraz mieszka on i Marysia?

Kapitalny remont na gospodarstwie Henia z „Chłopaków do wzięcia”

Ci, którzy śledzą perypetie Henia w „Chłopakach do wzięcia” zdążyli już zauważyć, że jego włości to typowe, niewielkie gospodarstwo jakich wiele w Polsce, z oborą, niewielką ilość zwierząt oraz prostymi maszynami rolniczymi. Wnętrza domu Henia również są dalekie od luksusu i jeszcze do niedawna przypominały typową wiejską izbę z końca poprzedniego wieku. O ile Heniowi taki stan rzeczy w ogóle nie przeszkadzał, tak ukochana Marysia, która chciałaby już z nim zamieszkać na stałe, namawiała go na to, aby przeprowadził on remont w swoim gospodarstwie, by im obojgu żyło się tak przyjemniej.