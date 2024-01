„Chłopaki do wzięcia”. Tak „Jezus” wyglądał bez brody i długich włosów. Przystojniak to mało powiedziane!

„Chłopaki do wzięcia” to polski serial dokumentalny przedstawiający losy mężczyzn ze wsi i małych miasteczek, którzy nierzadko znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, przez co mają problemy ze znalezieniem upragnionej miłości. Program jest nadawany od 2012 roku na antenie kanału Polsat Play. „Chłopaki do wzięcia” doczekali się do tej pory 23 sezonów.

Jednym z głównych bohaterów ostatnich edycji programu jest Sebastian, który przez swój wygląd nazywany jest „Jezusem”. Mężczyzna dał się poznać widzom jako entuzjasta natury i ekologicznego stylu życia. Natomiast jego charakterystyczny wygląd, na który składają się długie włosy, broda i paznokcie, jak sam twierdzi, mają mu pomagać zasymilować się z naturą.