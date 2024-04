„Chłopaki do wzięcia”. Tak mieszka Jaruś po rozstaniu z żoną. Ludzie bali się, że wyląduje pod mostem. Słusznie?

Historia miłości Jarusia i Gosi z „Chłopaków do wzięcia”

Od czasu gdy Jarek i Gosia występowali w programie jako małżeństwo, wyglądali na świetnie dobraną parę. Widzowie „Chłopaków do wzięcia” z wypiekami na twarzy śledzili ich małżeńskie perypetie takie jak m.in. obchody pierwszej rocznicy ślubu w ulubionej pizzerii Jarusia, remont ich mieszkania, czy niedawny skok ze spadochronem Gosi, podczas którego mogła liczyć na wsparcie ukochanego męża. Niestety ku ogromnemu zaskoczeniu wielu fanów pary, ich związek oficjalnie przeszedł już do przeszłości.

Jarosław Mergner , lepiej znany jako Jaruś to obecnie jedna z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia” . Cieszący się olbrzymią sympatią ze strony telewidzów mężczyzna przez lata bezskutecznie poszukiwał miłości na oczach całej Polski, aż w końcu niecałe 4 lata temu związał się z poznaną w programie Gosią. Para szybko zapałała do siebie płomiennym uczuciem i już w 2021 roku postanowiła się pobrać i od tamtego momentu żyli razem w mieszkaniu małżonki Jarusia .

Jaruś z „Chłopaków do wzięcia” rozstał się z żoną

Dużo pytań zadajecie: co z Jarka żoną? Czy się wyprowadził? Czy jest? Czy nie ma? Powiem krótko i na temat, oficjalnie: Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia [...] Powiem wam tylko tyle: z Jarka sobie zrobili skarbonkę, tylko się liczyła kasa dla nich, a Jarek miał ciągle za wszystko płacić. Jak się zbuntował, to nawet nie mógł usiąść przy stole wielkanocnym. Oddzielnie musiał jeść - przekazał mężczyzna, któremu towarzyszył Jaruś.

Tak teraz mieszka Jaruś z „Chłopaków do wzięcia”

W momencie, gdy Jaruś ożenił się z Gosią i wprowadził się do jej mieszkania, wielu jego fanów zastanawiało się nad tym, co się stanie z ich ulubieńcem w przypadku, gdy relacja jego i Gosi ulegnie pogorszeniu. Przypomnijmy, że Jarek wprowadzając się do Gosi, zdał mieszkanie komunalne, w którym wówczas mieszkał, co zmartwiło sympatyków Jarusia, że ten finalnie może zostać bez dachu nad głową.