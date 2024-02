Córka Laury Breszki to jej żywa kopia! Lea wyrasta na prawdziwą piękność!

Laura Breszka to urodzona 18 stycznia 1998 r. we Wrocławiu polska aktorka telewizyjna, teatralna i dubbingowa, którą widzowie dobrze znają. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi jeszcze jako studentka zaliczyła filmowy debiut, występując w filmie „Nie ten człowiek” (2010).

Szerszej publiczności dała się poznać jako Agnieszka z serialu „Julia” (2011–2012) czy Magda z produkcji „Cisza nad rozlewiskiem” (2013–2014), ale to inny tytuł dał jej największą rozpoznawalność. Mowa o roli Maleny Pisarek w „Singielce”, emitowanej w latach 2015–2016. Breszka ma na koncie także występ w teledysku zespołu Classic do piosenki „Nie płacz Ewka”, a w 2016 r. była nominowana do Gwiazd Plejady w kategorii debiut roku.

Rok później, w grudniu 2017 roku dołączyła do obsady programu SNL Polska, w którym odpowiada za skecze i za satyryczny panel „Weekend Update”. Występowała także w autorskim programie „Doniesienia”, tworzonym dla platformy wideo na żądanie player.pl. Trudno to jednak uznać za sukces - z emisji zrezygnowano po premierze pierwszego odcinka.