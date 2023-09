Córka Pawła Golca wyrosła na piękną pannę! Maja Golec ma już 20 lat i postanowiła iść w ślady ojca Magdalena Bohdanowicz

Braci Golec nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Muzykalni bracia bliźniacy to także ojcowie i mężowie. Córka Pawła Golca to już dorosła panna, licząca sobie 20 lat! Dziewczyna smykałkę do muzyki odziedziczyła po rodzicach. Zobacz, jak dziś wygląda córka Katarzyny i Pawła Golców, Maja Golec!