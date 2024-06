Czas rozpocząć święto młodego polskiego kina! Co oglądać na Młodzi i Film 2024 w Koszalinie? Krzysztof Połaski

Właśnie startuje jeden z najciekawszych polskich festiwali filmowych, który ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza kinematografia w kolejnych latach. Mowa oczywiście o festiwalu Młodzi i Film, który odbywa się w Koszalinie. To impreza, która przeznaczona jest dla filmowych debiutantów. Młodzi i Film 2024 odbywają się w dniach 10-15 czerwca. Sprawdźcie, co warto obejrzeć!