Damian Sobek z „MasterChef” brutalnie pobity! „Czołgałem się do sklepu po pomoc”

Damian Sobek z „MasteChef” został brutalnie pobity!

Damian Sobek był finalistą 6. edycji programu „MasterChef”. Rezolutny kucharz szybko przypadł fanom do gustu i wyrósł na ulubieńca widzów. Ostatnio media obiegła informacja o jego brutalnym pobiciu. Najmłodszy ze sprawców miał zaledwie 13 lat!

Jak wyjaśniał Damian Sobek, do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia, kiedy wybrał się na zakupy do pobliskiego marketu. Gdy opuścił sklep zaczepiła go grupa nastolatków, prosząc o papierosa, a gdy odmówił w mgnieniu oka doszło do tragedii! Jak przytacza wypowiedź kucharza portal tubachorzowa.pl: