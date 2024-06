Dorota Gardias na sedesie, z bananem, z napompowanymi ustami monstrualnych rozmiarów. Tak piękna pogodynka kibicuje piłkarzom przed Euro! Redakcja Telemagazyn

Dorota Gardias dołączyła do grona gwiazd, które mogą pochwalić się osobistym wkładem w promocję polskiej piłki nożnej i święta dla kibiców tego sportu, czyli Euro. Piękna pogodynka stworzyła piosenkę i nagrała do niej klip. Obcisły kombinezon to jeszcze nic! Zobaczcie sami!