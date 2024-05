Dziś Joanna Koroniewska zachwyca urodą, a kiedyś nie mogła na siebie patrzeć! Faktycznie było aż tak źle?

Tak wyglądała młodziutka Joanna Koroniewska!

Joanna Koroniewska to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzona 27 maja 1978 aktorka i prezenterka telewizyjna od lat jest jedną z najpopularniejszych osobistości w świecie polskiego show-biznesu, a jej małżeńskie perypetie z Maciejem Dowborem regularnie śledzą setki tysięcy fanów!

Po raz pierwszy szersze spektrum widzów usłyszało o Joannie Koroniewskiej w 2000 roku, kiedy to jako Małgorzata Mostowiak dołączyła do obsady „M jak miłość”. Rola w popularnej „emce” otworzyła aktorce drzwi do wielkiej kariery. Ta zaczęła pojawiać się w kolejnych głośnych produkcjach, a nawet w „Tańcu z gwiazdami”. Aktorka miała także okazje nie raz sprawdzić się w roli prezenterki telewizyjnej.