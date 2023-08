Dziś uchodzą za ikony stylu, a kiedyś? O tych zdjęciach gwiazdy wolałyby zapomnieć! Oto najbardziej spektakularne, modowe wpadki!

Największe, modowe wpadki gwiazd!

O tych zdjęciach gwiazdy wolałaby zapomnieć!

Nie od dziś wiadomo, że to, co włożą na siebie gwiazdy telewizji dobrze się sprzeda. To właśnie oni wyznaczają trendy i wywierają wpływ na to, w co ubiorą się ich fani. Bliskie kontakty z największymi projektantami, obecność na premierowych pokazach mody, czy dostęp do ubrań zbyt drogich dla zwykłego zjadacza chleba - to wszystko sprawia, że często stają się trendsetterami. Mimo to, gwiazdy też są ludźmi, a to oznacza, że i one popełniają błędy! Odkryte pępki, buty z długimi czubami, sztuczna opalenizna, czy fryzury, które wprawiają fryzjera w płacz - zebraliśmy dla was największe, modowe wpadki naszych rodzimych celebrytów!