Arkadiusz Weremczuk jako Arkadius skradł serca gwiazd. Zabłysnął w latach 90. XX wieku i… zniknął! Tak dziś wygląda słynny projektant

Błędy, które popełniłem, pozwoliły mi zacząć życie od nowa. Z dala od tego, co się wydarzyło i co mogłoby się wydarzyć, jeśli nie wyjechałbym z Polski. Niczego nie żałuję. Gdybym został w modzie, pewnie skończyłbym jak Alexander McQueen czy Isabella Blow - mówił w wywiadzie dla Onetu w 2014 roku.

9 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (ul. Piotrkowska 282) w Łodzi odbędzie się wernisaż pierwszej w Polsce wystawy poświęconej Arkadiuszowi Weremczukowi, znanemu na świecie projektantowi mody, który pod koniec lat 90. XX wieku jako Arkadius skradł serca gwiazd i modowej branży.

Wystawa „Arkadius. Wielkie namiętności. Konfrontacje” to smak luksusu i skandalu. Jego ubrania nosiły Janet Jackson, Björk czy Christina Aguilera. W swoich pracach Arkadius łączył zachodnioeuropejskie tendencje z tym, co rodzime, lokalne, ludowe, odgrywając niebagatelną rolę w promowaniu polskiej kultury na świecie. Był pierwszym projektantem-celebrytą, którego butik w sercu Warszawy szturmowali klienci siedem dni w tygodniu. Nikogo nie odstraszały ceny kolekcji. Każdy chciał mieć awangardowe ciuchy Arkadiusa w swojej szafie. On sam został okrzyknięty „królem życia”, następca Galliano, ale pewnego dnia zniknął w oparach skandalu. Dziś studenci piszą prace magisterskie na jego temat, a autorzy książek poświęconych modzie oddają mu kawałek tej historii.