Katarzyna Sokołowska kocha go do szaleństwa! Kim jest milioner, który skradł serce gwiazdy „Top Model”?

Historia miłości Katarzyny Sokołowskiej i Artura Kozieji

Choć o zawodowej karierze gwiazdy TVN wiadomo całkiem sporo, to jej życie prywatne jest owiane wielką tajemnicą. Sama Katarzyna Sokołowska dość niechętnie dzieliła się informacjami związanymi z jej życiem uczuciowym. Od kilku lat słynna reżyserka pokazów mody stała się jednak nieco bardziej otwarta w tej kwestii, dzięki czemu wiemy, kim jest mężczyzna, z którym już od 6 lat gwiazda jest w szczęśliwym związku.

Katarzyna Sokołowska to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Jedna z najsłynniejszych reżyserek pokazów mody zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli jurorki w programie „Top Model” , w którym występuje już od 10 lat. Występy w modowym show TVN sprawiły, że Katarzynę Sokołowską kojarzą nawet ci, którzy kompletnie nie interesują się światem mody.

Artur Kozieja , bo o nim tu mowa, urodził się w 1969 roku, co oznacza, że jest o 3 lata starszy od 50-letniej Katarzyny Sokołowskiej. Jest biznesmenem, który może pochwalić się milionowym majątkiem. Studiował on za granicą, m.in. w Akademii Dyplomatycznej w Pekinie oraz w Wharton School w Filadelfii. Po ukończeniu studiów zaczął robić karierę w londyńskich bankach na stanowiskach dyrektorskich, a od kilkunastu lat jest właścicielem firmy Europlan, holdingu inwestycyjnego, który na rynku zajmuje się budownictwem biurowym i hotelowym. Nieco ponad 6 lat temu milioner ostatecznie porzucił bankowość i przerzucił się na hotelarstwo, z którym związana jego rodzina.

Początek znajomości Katarzyny Sokołowskiej i Artura Kozieji sięga 2016 roku, kiedy to milioner zaaranżował wspólne spotkanie z gwiazdą „Top Model”, która wpadła mu w oko. Choć biznesmen wiedział, że kim się spotyka, to dla Katarzyny Sokołowskiej była to randka w ciemno.