Historia miłości Kamila i Dominiki Grosickich. On długo był na bocznym torze, na nią podejrzliwie patrzyła jego mama. Dziś są nierozłączni!

Kamil Grosicki cieszy się ogromną sympatią i licznym gronem fanów. Prywatnie jego największymi kibicami jest ukochana żona Dominika i dzieci. Para jest ze sobą ponad dekadę! Przypominamy niezwykłą historię tej pary. Kamil Grosicki dowodzi, że wytrwałość się opłaca!

Piłkarz Kamil Grosicki świętuje 36. urodziny

Nazwisko Kamila Grosickiego zna każdy, kto choć w minimalnym stopniu interesuje się piłką nożną. Piłkarz gra na pozycji pomocnika w kadrze Polski, a za swoją szybkość, którą okazał w niejednym spotkaniu biało-czerwonych, nazywany jest przez swoich fanów „TurboGrosikiem”. 8 czerwca 2024 r. celebruje 36. urodziny w trakcie trwającego zgrupowania reprezentacji Polski przed Euro 2024. Reprezentacja Polski mierzyła się w piątek z Ukrainą w ramach meczu towarzyskiego przed Euro 2024 - podopieczni Michała Probierza wygrali to spotkanie w stosunku 3-1.

Jego piłkarska kariera rozpoczęła się w Pogoni Szczecin. Następnie Grosicki był piłkarzem m.in. Legii Warszawa, Jagielloni Białystok, Sivasspor, Stade Rennais, Hull City, a obecnie grający w klubie Pogoń Szczecin. Kibicie uwielbiają go za pozytywną energię i taneczne popisy okraszone śpiewaniem w szatni. W jego karierze od lat wspiera go jego ukochana. Dominika Groscka uchodzi dziś za jedną z najbardziej popularnych i najpiękniejszych WAGs. Jest wizażystką, a także miłośniczką fitnessu. Ma na swoim koncie kilka projektów i zrealizowanych kampanii reklamowych.

Historia miłości Kamila i Dominiki Grosickich

Jak wyglądały początki tej pary? Kamil Grosicki poznał Dominikę Karaszewską na imprezie, o czym opowiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Byłem w niej strasznie zakochany, ale ona miała kogoś innego. Więc ja byłem kumplem, przyjacielem, choć cały czas się w niej podkochiwałem. Przez chwilę byliśmy razem, potem na rok odstawiła mnie na boczny tor. Pamiętam, jak wracałem z meczu Jagiellonii, napisałem do niej, oddzwoniła, zaczęliśmy rozmawiać. Miałem dwa dni wolnego, pojechałem do niej. I tak się zaczął nasz związek – opowiadał zawodnik Izabeli Koprowiak w 2015 r. - Trochę się na nią naczekałem. Znaliśmy się długo, ale na początku Dominika była w związku. Później, kiedy zaczynaliśmy ze sobą chodzić, kilka razy się rozstawaliśmy - mówił trzy lata później w wywiadzie dla Party.

Nie obyło się bez trudności. Gdy Kamil poznał Dominikę, ona była już mamą; jej syn Marcel miał wówczas kilka lat. Był owocem związku z jej pierwszą miłością, z którą relacja nie przetrwała takiej próby jak wczesne rodzicielstwo. Gdy Dominika rodziła, miała 17 lat.

Mama piłkarza nie była tym faktem zbyt uradowana. - Kiedy powiedział mi, że zakochał się w dziewczynie z dzieckiem, pomyślałam: „to chyba nie to, o czym matka marzy dla syna”. Dzisiaj wiem, że Dominika to najlepsze, co mu się mogło w życiu przytrafić - przyznała Magdalena Grosicka w 2018 r. w wywiadzie dla „Twojego Stylu”.

O rękę swoją ukochaną poprosił w lutym 2010 r. Ukochanej oświadczył się w obecności kolegów podczas obozu treningowego Jagiellonii Białystok w Turcji. Był wielki tort i lawina serdecznych życzeń od zespołu. Na ślubnym kobiercu stanęli 7 października 2011 r. Rok później, w kwietniu 2024 r., Kamil i Dominika Grosiccy powitali na świecie córeczkę Maję. - Był zszokowany! Cieszył się, ale też ewidentnie tkwił w euforycznym szoku. Musiał się oswajać z ojcostwem, dla mnie to było coś, co już znałam, coś zupełnie naturalnego. Teraz jest tak, że Maja jest oczkiem w głowie Kamila. On nie widzi świata poza nią! – mówiła o pierwszych wspólnych chwilach córki i taty w „Wywiadówce”. Zdradziła również, że Grosicki jest „tatą panikarzem”.

Córka to jest całe moje życie. Codziennie jestem dumny z tego, jak ona rośnie, jak się rozwija, jakie ma czasem teksty - przyznał w „Dzień Dobry TVN” we wrześniu 2021.

Kamil Grosicki może liczyć na wsparcie żony i dzieci z trybun. - To są moi najwierniejsi kibice - wyznał piłkarz w rozmowie z Party. - Żona bardzo lubi piłkę nożną! Razem oglądamy Ligę Mistrzów. I nie, nie muszę jej tłumaczyć, co to jest „spalony” - opowiadał.

