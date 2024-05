Irena Santor ma 89 lat i formę jak młodzieniaszka! Zachwyciła swoją klasą na premierze filmu „A jak Antkowiak”!

Premiera filmu o Jerzym Antkowiaku

Kim jest Jerzy Antkowiak?

Po upadku Mody Polskiej w 1998 roku, Jerzy Antkowiak odkupił od syndyka masy upadłościowej zbiory domu mody i przez lata przechowywał je w swojej piwnicy. Dwie dekady później unikalna kolekcja pamiątek została wykorzystana do stworzenia wystawy. Tomasz Ossoliński w dniu 80-tych urodzin „króla polskiej mody” odkrył w jego piwnicy imponujące archiwum ubrań z metką Mody Polskiej, które stało się pretekstem do przygotowania wystawy „Jerzy Antkowiak - Moda Polska”. Z kolej wystawa stała się preludium do powstania filmu. Film „A jak Antkowiak” to nie tylko historia Jerzego Antkowiaka, ale także opowieść o projektowania w trudnych czasach PRL-u.

Autor: AKPA