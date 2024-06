Małgorzata Opczowska-Łęska pokazała się w stroju kąpielowym! Co za figura! Redakcja Telemagazyn

Małgorzata Opczowska-Łęska to postać, której fanom programu „Pytanie na śniadanie” przedstawiać nie trzeba. Dziennikarka należała do ulubionego przez widzów składów audycji, po którym dzisiaj już niestety nie ma śladu. Opczowska-Łęska jednak nie płacze po rozstaniu z TVP i właśnie... zaprezentowała się w stroju kąpielowym! Co za figura! A wszystko po to, żeby pomóc podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku! Zobaczcie zdjęcia z pokazu „Gwiazdy dzieciom”!