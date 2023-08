Elżbieta Romanowska opowiedziała o ślubie i swojej wymarzonej sukni! Co wyjawiła na temat uroczystości?

Elżbiety Romanowskiej nie trzeba przedstawiać nikomu. Sympatyczna aktorka zdobyła serca widzów rolą w serialu „Ranczo”, a ostatnio pojawiła się w nowej roli - prowadzącej program „Nasz nowy dom”. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że jest w związku, lecz tożsamość jej partnera wolała pozostawić anonimową. Jak cytuje jej wypowiedź portal pomponik:

Co do pokazywania partnera - oboje nie mamy takiej potrzeby. Kto go ma znać (bliscy mi ludzie), ten go zna (może kiedyś to się zmieni)