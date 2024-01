„Nasz nowy dom 22” z większą ilością emisji! Elżbieta Romanowska chce wyremontować więcej domów niż Katarzyna Dowbor?

Dwa razy więcej „Naszego nowego domu”

Wielkie zmiany w 14. edycji programu „Dancing with the Stars.Taniec z Gwiazdami”! Telewizja Polsat postanowiła prawie całkowicie zmienić skład jury, a to nie wszystko! Swoje stanowisko zachowała Iwona…

Jakie były początki „Naszego nowego domu”?

We wrześniu 2013 roku w miejscowości Rudnik po raz pierwszy padły słowa Wyremontujemy Wasz dom! Do tej pory metamorfozom poddano 300 domów i mieszkań, ale potrzebujących wciąż jest wiele, dlatego ekipa programu „Nasz Nowy Dom” ponownie przemierzy Polskę wzdłuż i wszerz, by dotrzeć z pomocą do nowych miejsc i odmienić życia rodzin w trudnej sytuacji. Widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek i dodatkowych inicjatyw, m.in. charytatywnego koncertu Danzela i Eli Romanowskiej na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Każdy odcinek będzie pełen wyzwań i wzruszających momentów.