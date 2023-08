„Emanet” odcinek 100. Kiraz znów wpada w kłopoty! Seher cudem unika spotkania, które byłoby jej końcem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 100. w czwartek, 31.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Kiraz wzywa policję, żeby ratować Gulten z rąk jej brutalnego męża. Kiedy funkcjonariusze rozmawiają z Mahmutem, ten gwałtownie przyciąga do siebie Kiraz i grożąc jej nożem, bierze dziewczynę na zakładniczkę. Na miejsce zdarzenia przyjeżdża też Ali. Z jednej strony martwi się o Kiraz, z drugiej, nie może uwierzyć, że dziewczyna znów wpakowała się w kłopoty. Gdy Ali wchodzi do domu, Kiraz udaje się ogłuszyć napastnika. Dziewczyna wzbudza uznanie członków ekipy Alego, który nie potrafi ukryć jednak swojej złości. Seher jedzie na spotkanie z Ozanem. Gdy dociera na miejsce dom wywołuje w niej dreszcze. Gdy Ozan dociera na miejsce, okazuje się, że Seher musi wracać do domu, by pomóc Yusufowi. Dziewczyna nie jest świadoma, że ominęło ją śmiertelne niebezpieczeństwo. Ozan natomiast wpada w szał, że jego plan nie wypalił.