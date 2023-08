„Emanet” odcinek 101. Kiraz przypadkiem zatrudnia się... w gangu! Ozan nie może znieść widoku Seher i Yamana razem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 100. w czwartek, 31.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Do Seher dzwoni pracownik opieki społecznej. Przerażona dziewczyna nie odbiera telefonu i czeka na powrót Yamana, by zapytać go, co robić. W końcu jednak oddzwania do urzędnika. Ku jej uldze okazuje się, że chodzi o prostą formalność. Kiraz obiecuje Alemu, że na przyszłość będzie ostrożna. Gdy dociera do pracy, dowiaduje się, że została zwolniona za narażenie firmy na straty finansowe. Ze wstydu zataja ten fakt przed Alim. Ten jednak przypadkiem dowiaduje się o całym zdarzeniu. Za radą Nadire, Kiraz postanawia zająć się chałupnictwem. Idzie na rozmowę z firmą zajmującą się pakowaniem cukierków i zostaje przyjęta do pracy. Nie wie jednak, że trafiła do siedziby gangu zajmującego się dystrybucją narkotyków. Tymczasem Ozan wciąż obserwuje Kiraz przez kamerę, którą podłożył w jej pokoju. Nie jest w stanie znieść bliskości Seher i Yamana.