„Emanet” odcinek 108. Yaman jest pierwszym, kogo widzi Seher odzyskując przytomność. Nie wie, że zawdzięcza mu życie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 108. we wtorek, 12.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Praca, którą Ali załatwił Kiraz polega na składaniu zabawek. Dziewczyna jest mu bardzo wdzięczna. Begüm prosi Alego o pomoc w sprawie pogróżek. Sultan od razu zarządza, że w trosce o swoje bezpieczeństwo Begüm zamieszka z nimi do czasu rozwiązania sprawy. Begüm próbuje zaskarbić sobie uwagę i troskę Alego, ten jednak pozostaje obojętny na jej starania. Yaman bardzo niepokoi się o życie Seher. Gdy czuwa przy jej łóżku, dziewczyna odzyskuje przytomność. Yaman, choć z początku wypiera swoje uczucia do Seher, po rozmowie z Arifem postanawia przełamać wewnętrzny opór i zbliżyć się do niej. Tymczasem Seher jest przekonana, że to Selimowi zawdzięcza życie. Yaman tego nie prostuje.