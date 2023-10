„Emanet” odcinek 129. Yaman wręcza Seher wyjątkowy podarek. To nie koniec prezentów, które dla niej szykuje! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 129. w środę, 11.10.2023, o godz. 15:55 w TVP1! - sprawdź

Melisa otwarcie flirtuje z Alim i chociaż on jest obojętny, a wręcz poirytowany sytuacją, Kiraz widzi to zupełnie inaczej. Jest zazdrosna i wściekła na Alego, że zataił przed nią tę znajomość. Ali nie ma pojęcia, co jest przyczyną dziwnego zachowania Kiraz. Seher pożycza Yamanowi swoją ulubioną książkę. Zakreślone w niej fragmenty poruszają Yamana, który zaczyna zdawać sobie sprawę z uczuć, jakimi darzy Seher. Rezydencję odwiedza stróż Sedat i jego żona, podczas rozmowy z nimi Yaman dowiaduje się, że to Seher skłoniła ich do wyznania prawdy i to jej zawdzięcza wolność. Selim dzwoni do Seher i przeprasza ją za swoje zachowanie wobec Yamana. Seher wciąż nie chce się z nim widzieć. Tymczasem Yaman podarowuje Seher wyrzeźbiony w drewnie symbol nieskończoności, który ma dla niego szczególne znaczenie. Ali wyjaśnia Kiraz, że nic go nie łączy z Melisą i ich relacje wracają do normy. Z podsłuchanej rozmowy Zuhal dowiaduje się, że Yaman zamierza przekazać Seher część udziałów w firmie. Natychmiast informuje o tym İkbal.