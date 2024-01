„Emanet” odcinek 196. Yaman znika. Seher rusza jego śladem i wlewa w jego serce nadzieję! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher jest zszokowaną opowieścią Cengera. Po rozmowie z İbrahimem Frat postanawia porozmawiać z Neslihan i powiedzieć jej wszystko o Borze. Prosi ją o spotkanie, ale nie jest w stanie wyznać prawdy. Tym bardziej boli go fakt, że również Bora pojawia się przed budynkiem, w którym odbywa się kurs i na na jego oczach przymila się do Neslihan. Seher jedzie po Yamana. Próbuje namówić go, by wrócił do domu i przekonuje, że razem pokonają chorobę Yusufa.

