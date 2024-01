„Emanet” odcinek 197. Yusuf snuje plany na przyszłość, a Yaman i Seher z trudem powstrzymują łzy! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 197. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Yaman prosi Nedima, by rozesłał wyniki badań Yusufa do najlepszych lekarzy w kraju. Informuje go o diagnozie. Wtajemnicza również Ikbal z prośbą, by na razie zataiła wszystko przed mężem. Frat postanawia porozmawiać z Cengerem o Borze. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 197. odcinku serialu „Emanet”.