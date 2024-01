„Emanet” odcinek 198. Choroba Yusufa zbliża Seher i Yamana? W beczce miodu pojawi się łyżka dziegciu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Neslihan poznaje prawdę. Ma żal do Bory, że ten ją okłamał. Chłopak jednak wyznaje jej miłość i prosi o wybaczenie. Neslihan przyjmuje przeprosiny. Gdy odchodzi, chłopak drwi z jej naiwności i podejmuje z kolegą kolejny zakład. Tym razem stawką jest łódź Ekina, którą Bora ma dostać, jeśli spędzi noc z Neslihan. Yaman znajduje onkologa, który może podjąć się leczenia Yusufa. Seher wierzy jednak, że nie będzie to konieczne. Yaman, Seher i Yusuf spędzają wspaniałe chwile. Oglądają film z wczesnego dzieciństwa Yusufa i puszczają w niebo lampiony. Ku zaskoczeniu Seher, Yaman chwyta ją za rękę. Gdy chłopiec przychodzi do ich sypialni zbudzony koszmarem, jak dawniej, kładą się w trójkę i usypiają chłopca wspólnie opowiedzianą bajką. Nazajutrz jednak Yaman informuje Seher, że to tylko gra.