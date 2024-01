„Emanet” odcinek 206. Yaman zaczyna podejrzewać Zuhal. Podsłuchana rozmowa także daje mu do myślenia! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman jest gotowy na wszystko, żeby poznać prawdę. Zaczyna podejrzewać, że Zuhal miała z tym coś wspólnego, chociaż ta zdecydowanie zaprzecza. Zuhal i İkbal liczą na to, że detektyw zginął i nic im z jego strony nie grozi. Na wszelki wypadek ostrzegają też Selima i radzą mu ucieczkę, on jednak nie chce o tym słyszeć. Yaman znajduje w rzeczach Seher swoje zdjęcie. Frat informuje Seher o wyjeździe Nadire. Yaman zawozi ją, by pożegnała się z przybraną matką. Na miejscu Yaman przypadkiem słyszy rozmowę obu kobiet i słowa Nadire o miłości Seher do niego. Adalet zgadza się złagodzić karę Neslihan, pod warunkiem, że to Frat będzie woził ją na kurs.